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Полнотелый кирпич

Кирпич облицовочный Полнотелый кирпич Полнотелый кирпич Кирпич строительный рядовой

Цвет Тип поверхности Прочность Высота Желтый

Коричневый

Красный

Персиковый

Гладкий

Рифлёный

125

150

175

200

300

65 мм

88 мм

138 мм



Одним из наиболее востребованных материалов у застройщиков считается полнотелый кирпич, который не имеет крупных пор. Отличаясь относительно небольшой стоимостью, он характеризуется высокими техническими характеристиками, полностью соответствующими требованиям государственной стандартизации.

Характеристики полнотелого кирпича

Данный вид красного кирпича может отличаться морозостойкостью, прочностью и габаритами (толщиной). По прочности выделяют 9 марок, обозначаемые индексом «М» и варьирующиеся от минимальной прочности М-75 до самой высокой М-500. По морозостойкости выделяют 4 основные марки – F 15, 25, 35 и 50. По толщине различают:

одинарный – шириной всего 65 мм;

полуторный – 88 мм;

двойной кирпич полнотелый, размеры которого достигают 138 мм.

В зависимости от внешнего вида, каждый из этих вариантов может быть представлен как цельным вариантом, так и со сквозными отверстиями.

Применение и преимущества

Кирпич рядовой полнотелый, в отличие от керамического пустотелого, обладает важными преимуществами, из-за которых и получил широкую популярность:

абсолютная огнестойкость;

повышенная морозоустойчивость;

хорошо переносит воздействие влаги;

отсутствие усадки;

простота монтажа независимо от архитектурной сложности возводимой конструкции;

экологически безопасен. Кирпичная стена не выделяет вредных веществ, даже под воздействием высоких температур;

длительный срок эксплуатации;

приемлемая цена.

Благодаря перечисленным преимуществам этот строительный материал применяется для возведения хозяйственных сооружений, перегородок и несущих стен жилых и нежилых зданий, а также подвальных помещений и фундаментов.

Предложение завода

ООО «Строительные инновации» предлагает купить рядовой керамический кирпич, который представлен в нашем каталоге разнообразными видами. У нас вы сможете приобрести продукцию по невысоким ценам и с максимально быстрой доставкой по Москве.