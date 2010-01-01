Московская область,

Каширский район,

п. Ожерелье

Пн-Пт: с 08:00 до 17:00

Обед: с 12:30 до 13:30

oookkz-sb@yandex.ru

8 (496) 694-27-98

Заказать звонок
Корзина

Завод реализует ТМЦ

Подробности у менеджеров 8 (496) 694-27-98
Каширский Кирпичный Завод - Продажа кирпича - Полнотелый кирпич
Заказать звонок
Сообщение успешно отправлено
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Полнотелый кирпич

Кирпич облицовочный Полнотелый кирпич Кирпич строительный рядовой
Цвет Тип поверхности Прочность Высота














Кирпич М-300 одинарный полнотелый с 3-мя тех. отверстиями красный

Кирпич М-300 одинарный полнотелый с 3-мя тех. отверстиями красный

Размер: 250х120х65 мм
Вес 3200 г
Марка прочности М-300
Водопоглощение 10%
Морозостойкость F-100
Теплопроводность: 0,43 BT (м, °С)
Радионуклеиды: 148 БК/кг 1 класс
Упаковка 304 шт. на 1 поддоне

 Цена (руб./1 шт.):
уточнить наличие
Кирпич М-200 одинарный полнотелый с 3-мя тех. отверстиями красный

Кирпич М-200 одинарный полнотелый с 3-мя тех. отверстиями красный

Размер: 250х120х65 мм
Вес 3200 г
Марка прочности М-300
Водопоглощение 10%
Морозостойкость F-100
Теплопроводность: 0,43 BT (м, °С)
Радионуклеиды: 148 БК/кг 1 класс
Упаковка 304 шт. на 1 поддоне

 Цена (руб./1 шт.):
уточнить наличие
Кирпич М-200 одинарный полнотелый

Кирпич М-200 одинарный полнотелый

Вес 3300 г
Марка прочности М-200
Водопоглощение 10%
Морозостойкость F-100
Теплопроводность: 0,43 BT (м, °С)
Радионуклеиды: 148 БК/кг 1 класс
Упаковка 304 шт. на 1 поддоне

 Цена (руб./1 шт.):
25 руб. 00 коп.

В наличии

 Количество (шт.):
Кирпич М-150 одинарный полнотелый

Кирпич М-150 одинарный полнотелый

Вес 3300 г
Марка прочности М-150
Водопоглощение 10%
Морозостойкость F-50
Теплопроводность: 0,43 BT (м, °С)
Радионуклеиды: 148 БК/кг 1 класс
Упаковка 304 шт. на 1 поддоне

 Цена (руб./1 шт.):
24 руб. 50 коп.

В наличии

 Количество (шт.):
Кирпич М-300 одинарный полнотелый

Кирпич М-300 одинарный полнотелый

Размер: 250х120х65 мм
Вес 3400 г
Марка прочности М-300
Водопоглощение 10%
Морозостойкость F-100
Теплопроводность: 0,43 BT (м, °С)
Радионуклеиды: 148 БК/кг 1 класс
Упаковка 304 шт. на 1 поддоне

 Цена (руб./1 шт.):
25 руб. 50 коп.

В наличии

 Количество (шт.):
Кирпич М-150 одинарный полнотелый с 3-мя тех. отверстиями красный

Кирпич М-150 одинарный полнотелый с 3-мя тех. отверстиями красный

Размер: 250х120х65 мм
Вес 3000 г
Марка прочности М-150
Водопоглощение 10%
Морозостойкость  F-50
Теплопроводность: 0,43 BT (м, °С)
Радионуклеиды: 148 БК/кг 1 класс
Упаковка 304 шт. на 1 поддоне

 Цена (руб./1 шт.):
уточнить наличие
Кирпич утолщенный полнотелый с 3-мя технологическими отверстиями красный

Кирпич утолщенный полнотелый с 3-мя технологическими отверстиями красный

Размер: 250х120х65 мм
Вес 4200 г
Марка прочности М-200
Водопоглощение 10%
Морозостойкость F-100
Теплопроводность: 0,43 BT (м, °С)
Радионуклеиды: 148 БК/кг 1 класс
Упаковка 212 шт. на 1 поддоне

 Цена (руб./1 шт.):
31 руб. 50 коп.

В наличии

 Количество (шт.):
Кирпич полнотелый рядовой утолщенный

Кирпич полнотелый рядовой утолщенный

Размер: 250х120х65 мм
Вес 4600 г
Марка прочности М-200
Водопоглощение 10%
Морозостойкость F-100
Теплопроводность: 0,43 BT (м, °С)
Радионуклеиды: 148 БК/кг 1 класс
Упаковка 212 шт. на 1 поддоне

 Цена (руб./1 шт.):
32 руб. 00 коп.

В наличии

 Количество (шт.):

 

Одним из наиболее востребованных материалов у застройщиков считается полнотелый кирпич, который не имеет крупных пор. Отличаясь относительно небольшой стоимостью, он характеризуется высокими техническими характеристиками, полностью соответствующими требованиям государственной стандартизации.

Характеристики полнотелого кирпича

Данный вид красного кирпича может отличаться морозостойкостью, прочностью и габаритами (толщиной). По прочности выделяют 9 марок, обозначаемые индексом «М» и варьирующиеся от минимальной прочности М-75 до самой высокой М-500. По морозостойкости выделяют 4 основные марки – F 15, 25, 35 и 50. По толщине различают:

  • одинарный – шириной всего 65 мм;
  • полуторный – 88 мм;
  • двойной кирпич полнотелый, размеры которого достигают 138 мм.

В зависимости от внешнего вида, каждый из этих вариантов может быть представлен как цельным вариантом, так и со сквозными отверстиями.

Применение и преимущества

Кирпич рядовой полнотелый, в отличие от керамического пустотелого, обладает важными преимуществами, из-за которых и получил широкую популярность:

  • абсолютная огнестойкость;
  • повышенная морозоустойчивость;
  • хорошо переносит воздействие влаги;
  • отсутствие усадки;
  • простота монтажа независимо от архитектурной сложности возводимой конструкции;
  • экологически безопасен. Кирпичная стена не выделяет вредных веществ, даже под воздействием высоких температур;
  • длительный срок эксплуатации;
  • приемлемая цена.

Благодаря перечисленным преимуществам этот строительный материал применяется для возведения хозяйственных сооружений, перегородок и несущих стен жилых и нежилых зданий, а также подвальных помещений и фундаментов.

Предложение завода

ООО «Строительные инновации» предлагает купить рядовой керамический кирпич, который представлен в нашем каталоге разнообразными видами. У нас вы сможете приобрести продукцию по невысоким ценам и с максимально быстрой доставкой по Москве.

8 (496) 694-27-98 Заказать звонок
Дополнительные телефоны:

Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11, корп. 1;

«Ккз» на Яндекс.Картах
oookkz-sb@yandex.ru
© 2010 - 2022, ООО «Строительные Инновации», Каширский кирпичный завод.
Этот сайт сделали и продвигаем мы.
добрый-кирпич.рф, каширскийкирпичныйзавод.рф

ВАЖНО!!! Информируем о появлении сайтов-двойников!!! Уважаемые покупатели, будьте бдительны, появились сайты представляющиеся Каширским Кирпичным Заводом!!! Данные компании не имеют никакого отношения к нашему производству!!!
Товар добавлен в корзину